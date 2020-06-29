Beşiktaş'ta gözler 15 puanda

Beşiktaş'ta Konyaspor maçında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından gözler diğer maçlara çevrildi. Başakşehir, Trabzonspor, Sivasspor ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada alınan 3 puan, siyah-beyazlı ekibin gözünü üst sıralara dikti. Korona virüs nedeniyle lige verilen arada, sezonu en iyi şekilde bitirmek için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ilk maçta Antalyaspor karşısında alınan yenilgiyle hedeften sapmıştı. Ancak Denizlispor ve Konyaspor karşısında hata yapmayan ve bu hafta üst sıradaki 4 takımın da puan kaybetmesiyle iddiası güçlenen Beşiktaş'ta tek hedef, kalan 5 maçta 15 puan toplamak.
ZORLU SÜREÇ KAYSERİ'DE BAŞLAYACAK
Hafta sonunda Kayserispor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ardından iç sahada Kasımpaşa ve sonrasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. 33. haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde bu 3 maçtan 9 puanla ayrılmak isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm hesaplarını Şampiyonlar Ligi hedefine göre yapıyor. Ligin son haftasında Başkent'te Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirerek, önümüzdeki sezon iyi bir gelir elde etmenin hesapları içinde. Konyaspor maçı sonrasında takıma 3 gün izin veren Teknik Direktör Sergen Yalçın, yarın başlayacak olan hazırlıklar öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak içinde bulunulan durumun ciddiyetini ve takımın avantajlı konuma geçtiğini hatırlatacak.
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