Beşiktaş'ta Dia Saba beklemede

Wout Weghorst'un Manchester United'a gitmesiyle forvet arayan siyah-beyazlılar, bu bölge için eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı listesinde ilk sıraya yazarken 10 numara bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde ailevi sebeplerden dolayı Sivasspor'dan ayrılan olan Dia Saba, bu bölge için arayışlarda bulunan Beşiktaş'a önerildi. İsrailli oyuncunun yurt dışından da talipleri olduğu öğrenilirken siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcunun transferini değerlendirmeye aldı.

Bu sezon 13 maçta 5 gol ve 4 asist üreten Saba'nın da İstanbul'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.