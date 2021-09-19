Beşiktaş'ta atlı polisler denetimde! İlgi çektiler

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı polis birlikleri Beşiktaş’ta denetim gerçekleştirdi. Denetime Bebek Parkı’ndan başlayan birlikler, parkın tamamını dolaştı.
Bebek Parkı’ndaki atlı polisleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek yanlarına geldi. Özellikle küçük çocukların atlara yoğun ilgi gösterdiği görülürken, büyükler de atlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Ömürlerinde ilk kez at gören bazı minikler ise önce korkup yaklaşmaya çekindi ama sonra polis ağabey ve ablalarının da yardımıyla atları okşayıp sevdi. Yerli ve yabancı birçok kişi atlı polislerin devriyesini hayranlıkla izledi. Ekipler parkın ardından sahile çıkarak denetime sahil bandında devam etti.
"ÇOK GÜZEL BİR İLK DENEYİM"
Çocuğu Efe Gündüz ile birlikte parkta dolaşırken atlı polislere denk gelen Eda Gündüz, “Çocuklar çok heyecanlanıyor. Atlarımız da çok kibarlar. Çocuklara alışmışlar sanırım, polisler de sevdiriyor. Çocuğumu ata bindirmek veya atlarla doğada yürüyüş yapmak çok ilgimi çekiyordu. Acaba götürsem korkar mı diye düşünüyordum ama hiç korkmadı. Demek ki çiftliklere vs. götürmeye başlayabiliriz. Çok güzel bir ilk deneyim oldu.
"YARIŞ ATI GİBİLER"
Atlarla fotoğraf çektiren İranlı bir turist, “Evet, daha önce de at görmüştüm. Ben atları çok seviyorum. Bunlar çok uzun ve hızlı gözüküyorlar. Bence bunlar yarış atı gibiler” derken, ailesiyle parkta dolaşmaya gelen minik Laila ise atlar için, “Onlar çok iyiler. Çok yumuşaklar, güzeller ve tatlılar” ifadelerini kullandı.
Denetimlerinin devam edeceği öğrenilirken, atlı polislerin Bebek Parkı ve sahil bandındaki devriyesi havadan görüntülendi.
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