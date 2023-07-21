Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Strasbourg'u Aboubakar ile mağlup etti! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Strasbourg'u Aboubakar ile mağlup etti!

        Beşiktaş hazırlık maçında Strasbourg'u Kamerunlu yıldız Aboubakar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi.

        Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 10. ve 21. dakikalarda Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 kazandı.

        Strasbourg'un tek golünü 25. dakikada Sahi kaydetti.

        İlk hazırlık maçında Augsburg ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, ikinci maçında ise Mezokovesd'i 4-0 yenmişti.

        Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü Tirana ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!