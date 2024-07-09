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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

        Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, sezonun ilk etabının tamamlandığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:15
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        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale taktik maç yapıldı.

        2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlılar, ikinci etap kampı için yarın Slovenya'ya gidecek.

        Beşiktaş, 10-20 Temmuz'da Maribor kentinde yapacağı kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.

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