Beşiktaş sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, sezonun ilk etabının tamamlandığını açıkladı
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale taktik maç yapıldı.
2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlılar, ikinci etap kampı için yarın Slovenya'ya gidecek.
Beşiktaş, 10-20 Temmuz'da Maribor kentinde yapacağı kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.