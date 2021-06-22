Son Dakika Haberleri - Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden, teknik direktör konusu mutlu sonla bitti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

Taraflar, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında yola devam kararı alındı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yalçın'ın oturduğu siteden ayrılırken yaptığı açıklamada, "İyi, her şey güzel, yolunda. Hayırlısıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM: 10'UN YERİ BURASI

Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, kartal emojisi ve "10'un Yeri Burası" etiketi kullanıldı. Paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın bulunduğu fotoğraf da yer aldı.