Beşiktaş, Şenol Güneş'i duyurdu!

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi... Hatayspor mağlubiyeti sonrasında Valerien Ismael'le yollarını ayıran siyah-beyazlılar eski teknik direktörü Şenol Güneş'le anlaşma sağladı. Beşiktaş, Şenol Güneş'i sosyal medyada bir video ile açıkladı. Siyah-beyazlıların paylaşımında "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" ifadelerine yer verildi.
İLK SÖZLERİ
"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"
Düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirirken Şenol Güneş ise şunları söyledi:
"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana bu şansı veren tüm Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyorum. Son dönemde gördüğüm aşırı ilgi ve sevgiden dolayı taraftarlara teşekkür ediyorum. Demek ki önceki birlikteliğimizde ortaya iyi şeyler koymuşuz."
SÖZLEŞME 2024'E KADAR
Siyah-beyazılar, Şenol Güneş ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Beşiktaş'ta 2015-2019 yılları arasında görev yapan 70 yaşındaki çalıştırıcı, ilk iki sezonunda şampiyonluğa uzanmıştı.
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkıp tarih yazarken Avrupa Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı göstermişti.
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