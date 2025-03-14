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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi - BJK transfer haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi! İngilizler istiyor

        Beşiktaş, genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi... Öte yandan Europa Calcio'nun haberine göre; Ada'dan Newcastle United, genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:36
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          Geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan ve Avrupa'da göz önünde bulunan Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu.

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          Europa Calcio'nun haberine göre; Ada'dan Newcastle United, genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

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          Haberde, siyah-beyazlı ekibin Semih için 15 milyon Euro'luk bir teklifi kabul edilebileceği yazıldı.

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          Aynı zamanda Newcastle'nin Semih Kılıçsoy'u kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği, ancak bir anlaşma sağlanılamadığı belirtildi.

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          Ayrıca haberde, Beşiktaş eski Hasan Arat yönetimi sezon başında Aston Villa'dan gelen benzer bir teklifi reddettiği belirtildi.

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          BU SEZONKİ PERFORMANSI

          Bu sezon siyah-beyazlı forma ile toplamda 37 maça çıkan Semih, bu müsabakalarda 4 gol atıp 6 asist yapma becerisi gösterdi.

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