Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi! İngilizler istiyor
Beşiktaş, genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi... Öte yandan Europa Calcio'nun haberine göre; Ada'dan Newcastle United, genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar
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Geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan ve Avrupa'da göz önünde bulunan Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu.
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Europa Calcio'nun haberine göre; Ada'dan Newcastle United, genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
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Haberde, siyah-beyazlı ekibin Semih için 15 milyon Euro'luk bir teklifi kabul edilebileceği yazıldı.
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Aynı zamanda Newcastle'nin Semih Kılıçsoy'u kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği, ancak bir anlaşma sağlanılamadığı belirtildi.
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Ayrıca haberde, Beşiktaş eski Hasan Arat yönetimi sezon başında Aston Villa'dan gelen benzer bir teklifi reddettiği belirtildi.
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BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon siyah-beyazlı forma ile toplamda 37 maça çıkan Semih, bu müsabakalarda 4 gol atıp 6 asist yapma becerisi gösterdi.
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