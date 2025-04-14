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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş savunmaya çare bulamadı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş savunmaya çare bulamadı

        Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 3'ünü kaybeden Beşiktaş'ın savunması da çöktü. Bu süreçte ağlarında tam 7 gol gören siyah-beyazlılar, 'ligin en az gol yiyen ikinci takımı' ünvanını da kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:46
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        Beşiktaş savunmaya çare bulamadı!
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        Trendyol Süper Lig’de matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Türkiye Kupası’ndan elenerek Avrupa’ya direkt gitme hedefini de kaybeden Beşiktaş, Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetle sezonu üçüncü sırada bitirme şansını da zora soktu.

        Ligde üçüncü basamaktaki Samsunspor’un puan kaybettiği haftada rakibini yakalama şansını değerlendiremeyen siyah-beyazlıların, bir alt sırasındaki Eyüpspor’la arasındaki puan farkı da 1’e düştü.

        SON 5 HAFTADA 7 GOL YEDİ

        Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Beşiktaş’ta savunma hattı da başarısız bir görüntü çizdi. Söz konusu süreçte ağlarında tam 7 gol gören Kartal, ‘ligin en az gol yiyen ikinci takımı’ ünvanını da kaybetti. Beşiktaş, bu 5 müsabakada Gaziantep FK ve Başakşehir’den 2’şer, Konyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray’dan da 1’er gol yedi.Siyah-beyazlı takım, ligde 16 ve 26. haftalar arasında oynadığı 11 karşılaşmada ise rakiplerine yalnızca 8 kez gol izni vermişti.

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        SOLSKJAER SİYAHLA BEYAZ GİBİ

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in, ligdeki ilk 5 maçı ile son 5 maçı arasında siyahla beyaz kadar fark var. Solskjaer, siyah-beyazlı takımla Süper Lig’e hızlı bir giriş yapmış ve çıktığı ilk 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti. Norveçli teknik adam idaresindeki Kartal da bu dönemde filelerinde yalnızca 3 gol gördü.52 yaşındaki çalıştırıcının ligdeki son 5 karşılaşmasında ise işler tersine döndü. 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle yalnızca 4 puan alınan bu süre zarfında Beşiktaş, tam 7 gol yedi.

        PAULİSTA GELDİ, UDUOKHAİ GİTTİ

        Kara Kartal’ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Tam 12 lig müsabakasında görev alamayan tecrübeli futbolcu, 27. haftadaki Gaziantep FK mücadelesiyle takıma geri döndü.

        Beşiktaş, Paulista’nın sakatlığını atlatmasının sevinci yaşanırken bu kez Felix Uduokhai’yi kaybetti. Sağ ayak bileğinde yırtık oluşan Alman oyuncunun sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

        Kötü günler geçiren siyah-beyazlılar, üst üste gelen bu sakatlıklar sebebiyle de savunma hattını oturtmakta zorluk çekti.

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