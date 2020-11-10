Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 10 puan toplayarak 11. sırada kalan ve Avrupa kupalarından erken elenen Beşiktaş'ta önemli isimler performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda kadroda yer alan Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Vincent Aboubakar, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Josef de Souza, Bernard Mensah takımlarını daha yukarı taşıyacak performansı gösteremedi.

Siyah-beyazlı takımın kalecisi Ersin Destanoğlu ve savunma oyuncuları da yaptıkları hatalarla eleştirilere maruz kaldı.

OZZIE MAZİYİ ARIYOR

Beşiktaş'ın son 2 şampiyonluğunda kadroda bulunan Oğuzhan Özyakup ise henüz şampiyonluk sezonlarındaki performansını yakalamaya çalışıyor.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon şansını artırma sinyalleri verse de gol yollarında takımına herhangi bir katkı yapamadı.

Siyah-beyazlı takımın 2015-2016 sezonundaki şampiyonluğunda 9 gol atan ve çok sayıda gole de katkı sağlayan Oğuzhan, 2017-2018'de kazanılan şampiyonlukta ise 5 gollük performans gösterdi.

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar ise bu sezon 5 maçta sadece bir gol atabildi.

LJAJIC YOKLARI OYNUYOR

Siyah-beyazlı ekipte beklentilerden uzak kalan bir başka isim ise Adem Ljajic oldu.

Bu sezon 5 resmi maçta 185 dakika süre alabilen Ljajic, son 3 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen teknik direktör Sergen Yalçın tarafından tercih edilmedi. Özellikle Yeni Malatyaspor maçı öncesindeki ısınma hareketlerindeki tavırlarıyla taraftarların tepkisini çeken Ljajic, gole hiçbir katkı yapamadı.

TECRÜBELİ İSİMLER İSTİKRAR BULAMADI

Beşiktaş'ın tecrübeli isimleri Gökhan Töre, Josef de Souza, Bernard Mensah ve Georges Kevin-N'Koudou ise istikrar sıkıntısı yaşadı.

Geçmiş yıllarda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig deneyimini yaşayan De Souza, sezon başındaki lisans sorunun yanı sıra kırmızı kart cezası nedeniyle sadece 3 maçta 201 dakika süre alabildi.

Transfer döneminin son günlerinde kadroya tekrar dahil edilen Gökhan Töre ise oynadığı 3 maçın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından uzak kaldı.

Siyah-beyazlı ekibin sakatlığından dolayı yararlanamadığı bir başka oyuncu ise N'Koudou oldu. Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemedeki PAOK maçında oynayabilen N'Koudou, sonraki maçlarda forma giyemedi.

Sezon başında kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Bernard Mensah da takımına henüz olumlu katkıda bulunamadı. Trabzonspor karşısında penaltıdan bir gol bulan Mensah, zaman zaman hücuma dönük oynamasına rağmen Beşiktaş'a gol yollarında fazla katkıda bulunamadı.

ERSİN 8 MAÇTA 13 GOL YEDİ

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, yediği gollerle gündeme geldi.

Geçen sezon ortasında Loris Karius'un ayrılmasıyla kalede şans bulan Ersin, 2020-2021 sezonunda yediği gollerle 2019-2020'deki performansını arattı.

Ersin, geçen sezonki 8 maçta 8 gole engel olamadı. Maç başına bir gol ortalamasıyla camiayı umutlandıran Ersin, 2020-2021'deki 8 karşılaşmada ise kalesinde 13 gol gördü.

Genç kalecinin yanı sıra savunmada görev yapan tecrübeli isimler Domagoj Vida, Welinton ve Fabrice N'Sakala da performanslarıyla eleştirilere maruz kaldı. Atletico Madrid'den kiralanan Francisco Montero ise siyah-beyazlı ekibin Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçtaki hatalarıyla gündeme geldi.