Beşiktaş ile Malmö arasında oynanacak kritik karşılaşma için heyecan artıyor. Beşiktaş taraftarları, bu önemli maçın yayın saati ve kanalı hakkında bilgi sahibi olmak için sabırsızlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Malmö deplasmanında alacağı sonuçla Avrupa'daki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Taraftarlar, maçın tarihini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için sorgulamalar yapıyor. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...