Beşiktaş Lloyd Kelly'nin peşinde!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalya basını, siyah-beyazlıların Juventus'ta forma giyen İngiliz stoper Lloyd Kelly ile ilgilendiğini duyurdu.
İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un iddiasına göre Beşiktaş, Juventus'ta forma giyen 26 yaşındaki İngiliz stoper Lloyd Kelly ile ilgileniyor.
Beşiktaş'ın, hazırlık dönemindeki performansından etkilendiği Kelly'e teklif yapmaya hazılandığı belirtildi.
Oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'in de ilgilendiği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle'dan Juventus'a katılan Kelly, siyah-beyazlı ekiple 19 maça çıktı.