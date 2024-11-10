Beşiktaş Kul&uuml;b&uuml;, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atat&uuml;rk &uuml;n ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle anma t&ouml;reni d&uuml;zenledi. Kul&uuml;pten yapılan a&ccedil;ıklamaya g&ouml;re T&uuml;praş Stadı &ouml;n&uuml;nde ger&ccedil;ekleştirilen t&ouml;rene, siyah-beyazlı kul&uuml;b&uuml;n başkanı Hasan Arat, y&ouml;netim kurulu ve kongre &uuml;yeleri ile sporcular ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşuyla başlayan anma t&ouml;reninde Hasan Arat ile y&ouml;netim kurulu &uuml;yeleri, Dolmabah&ccedil;e Sarayı Anma Salonu&rsquo;na Atat&uuml;rk &uuml;n sevdiği &ccedil;i&ccedil;ekleri bıraktı. Arat, t&ouml;rende yaptığı konuşmada, Bug&uuml;n B&uuml;y&uuml;k &Ouml;nder in d&uuml;nyaya son kez baktığı Dolmabah&ccedil;e&rsquo;den t&uuml;m Beşiktaşlılara ve y&uuml;ce milletimize sesleniyorum. Atat&uuml;rk&rsquo;&uuml;n bu aziz millete emanet ettiği fikirlere sarılın. Asla &uuml;mitsizliğe kapılmayın. Onun s&ouml;zlerini unutmayınız. Asla ş&uuml;phem yoktur ki T&uuml;rkl&uuml;ğ&uuml;n unutulmuş b&uuml;y&uuml;k medeni vasfı ve kabiliyeti, bundan sonraki gelişimiyle geleceğin y&uuml;ksek medeniyet ufkundan yeni bir g&uuml;neş gibi doğacaktır. ifadelerini kullandı. Atat&uuml;rk &uuml;n fikirlerinin başta T&uuml;rk milletine, mazlum milletlere, gen&ccedil; nesillere ve d&ouml;nemin t&uuml;m liderlerine ışık olduğunu vurgulayan Arat, s&ouml;zlerini ş&ouml;yle tamamladı: Atat&uuml;rk, her şey bitti denilen yerde imkansız olanları başarmış milletlerin kendi kaderini kendilerinin &ccedil;izebileceğini g&ouml;stermiştir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek milletimizi bir lidere muhta&ccedil; g&ouml;stermeden tarihin en asli Kurtuluş Savaşı&rsquo;nın verilmesini sağlamıştır. Dolmabah&ccedil;e&rsquo;de g&ouml;zlerini kapadığı g&uuml;ne dek kendiyle ilgili tek isteği beni hatırlayınız olmuştur. Buradan B&uuml;y&uuml;k &Ouml;nder e bir kez daha s&ouml;z veriyoruz. B&uuml;y&uuml;k Atat&uuml;rk, bu millet seni asla unutmayacaktır. Bir ferdi olmaktan onur duyduğum T&uuml;rk milleti ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Beşiktaş camiası adına aziz hatıranız &ouml;n&uuml;nde bir kez daha saygıyla eğiliyor, Gazi Mustafa Kemal Atat&uuml;rk&rsquo;&uuml; sonsuz rahmetle ve minnetle anıyorum. B&uuml;y&uuml;k Atat&uuml;rk, T&uuml;rk milleti seni asla unutmayacak, fikirlerini, devrimlerini ve Cumhuriyet i sonsuza dek yaşatacaktır.