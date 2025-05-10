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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan üyelere genel kurula katılma çağrısı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan üyelere genel kurula katılma çağrısı!

        Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, pazar günkü seçim öncesi bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:49 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:49
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        Serdal Adalı'dan seçim için çağrı!
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, üyelere, yarın gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula katılma çağrısında bulundu.

        Başkan Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Yarın Beşiktaş'ımızın seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştireceğiz. Genel kurulumuz, Beşiktaş'ımız için büyük bir önem arz ediyor. Artık Beşiktaş'ta kaosun, iç çekişmenin ve hesap kitapların hakim olmadığı bir istikrar dönemine gireceğiz. Yarın siz genel kurul üyelerimiz, Beşiktaş'ın son yıllardaki gidişatına son verecek, istikrara 'Evet' diyeceksiniz. Böyle bir genel kurula katılımın yüksek olması camiamız için çok önemli. Önümüzdeki genel kurulda, üzerimize algı yaparak camiamıza zarar vermeye çalışanlara da en güzel cevabı verme vakti. Yarın sadece seçimi kazanmak değil, mutlak bir birlik beraberlik mesajı vererek görevimize devam etmek de bizler için büyük bir önem taşıyor. O yüzden bütün genel kurul üyelerimizden ricam, oylarını kullanmaları ve Beşiktaş'ın gerçek iradesini herkese göstermeleridir. Beşiktaş'ın üç beş kişilik toplantılarla ve algı operasyonlarıyla dizayn edilmeyeceğini, bundan sonra yoluna birlik beraberlikle devam edeceğini anlatmanın en iyi yolu budur. Bütün genel kurul üyelerimizi 11 Mayıs'ta Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak genel kurulumuza bekliyorum. Yarınki genel kurulumuzda oy pusulamız yine beyaz olacak. Bütün genel kurul üyelerimizi; Beşiktaş için beyazı seçmeye, yepyeni bir beyaz sayfa açmaya davet ediyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

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