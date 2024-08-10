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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş kafilesi, Samsun'da - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş kafilesi, Samsun'da

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta sporcu ve teknik heyeti taşıyan uçak, Samsun'da coşkuyla karşılandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 20:34 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:34
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        Beşiktaş kafilesi, Samsun'da
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        amsunspor ile Beşiktaş ligin ilk haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın bir gün öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Samsun'a uçan Beşiktaş kafilesi, Çarşamba Havalimanı'nda taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcuları çiçekle karşılarken, tezahüratlar ile de motive etti.

        Kafile, havalimanındaki karşılamanın ardından takım otobüsüne binerek konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

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