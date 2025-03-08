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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, kadın personellerin gününü kutladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, kadın personellerin gününü kutladı!

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:56 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:56
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        Kadın personellerin günü kutlandı!
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman öncesinde Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli kadın personellerin "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutladı.

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

        Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top uygulamalarıyla tamamlandı.

        Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla noktalayacak.

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