Adana Demirspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 1-1 berabere kalırken ev sahibinin başkanı Murat Sancak'tan siyah-beyazlılar için flaş açıklamalar geldi. Beyaz TV'ye konuşan Sancak, yeni sezonda Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Şenol Güneş olacağını söyledi:

"ŞENOL GÜNEŞ, BEŞİKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN!"

"Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Nedenini söyleyeyim. Miguel diye kondisyonerimiz vardı. Beşiktaş'ta göreve başladı. Şenol hocanın yardımcısıydı. Şenol hoca Beşiktaş'ta. Hayırlı olsun şimdiden."