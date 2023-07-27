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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda değişiklik! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda değişiklik!

        UEFA Konferans Ligi'nde Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kadroda değişiklik yaşandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2023 - 17:22
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        Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda değişiklik!
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        Beşiktaş'ta daha önce kadroya yazılan Emrecan Uzunhan, kaza geçirmesi ve ameliyat olması sonrası kadrodan çıkartıldı.

        Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün ise kadroya dahil edilen isimler oldu.

        Beşiktaş'ın takım kadrosu şu şekilde;

        Liste A

        Vincent Aboubakar

        Daniel Amartey

        Emrecan Bulut

        Onur Bulut

        Gedson Fernandes

        Omar Colley

        Ersin Destanoğlu

        Rachid Ghezzal

        Mert Günok

        Amir Hadziahmetovic

        Ajdin Hasic

        Kerem Atakan Kesgin

        Semih Kılıçsoy

        Arthur Masuaku

        Umut Meraş

        Francisco Montero

        Jackson Muleka

        Jean Onana

        Valentin Rosier

        Salih Uçan

        Necip Uysal

        Berkay Vardar

        Kartal Kayra Yılmaz

        Utku Yuvakuran

        Oğuzhan Akgün

        Emirhan Delibaş

        Liste B

        Demir Ege Tıknaz

        Göktuğ Baytekin

        Aytuğ Batur Kömeç

        Mustafa Erhan Hekimoğlu

        Cemal Azad Demir

        Emir Yaşar

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