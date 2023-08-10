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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın muhteşem ikilisi: Aboubakar ve Muleka! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın muhteşem ikilisi: Aboubakar ve Muleka!

        Beşiktaş'ın forvetleri Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Son olarak 3-1 kazanılan Neftçi Bakü maçında birer gol atan ikili, siyah-beyazlıların bu sezon resmi maçlarda kaydettiği 8 golün 4'üne imza attı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.08.2023 - 22:39
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        • 1

          Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

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          Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 14'te Aboubakar, 23'te Muleka ve 62'de Salih Uçan kaydetti.

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          ABOUBAKAR VE MULEKA MÜTHİŞ BAŞLADI

          Beşiktaş'ın gol ayakları Aboubakar ve Muleka sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Neftçi Bakü'yü 3-1 yenen siyah-beyazlıların iki golünü Aboubakar ve Muleka kaydetti.

        • 4

          Beşiktaş formasıyla bu sezon Tirana maçları ve Neftçi Bakü karşılaşmasıyla birlikte toplam 3 resmi mücadelede görev yapan ikili, toplam 4 gole ulaştı.

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          Aboubakar, ilk Tirana maçını boş geçtikten sonra deplasmandaki rövanşta fileleri havalandırdı. Neftçi Bakü karşısında da takımını öne geçiren golü kaydeden Kamerunlu yıldız böylece bu sezoki 2. golünü attı.

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          Muleka ise ilk Tirana maçında fileleri havalandırdıktan sonra rövanşta sessiz kalmıştı. Demokratik Kongolu futbolcu, Neftçi Bakü maçında yeniden ağları sarsarak bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı.

        • 7

          SALİH UÇAN'DAN 1 GOL 1 ASİST

          Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezondan beri performansını arttırarak devam eden Salih Uçan da Netfçi Bakü karşılaşmasında iyi performansını devam ettirdi. Aboubakar'ın attığı golde asisti yapan isim olan Salih Uçan, takımının 3'üncü golünde de imzayı atan isim oldu.

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          Salih, Tirana ile deplasmanda oynanan 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında da Amartey'in attığı golde asisti yapan isimi olmuştu.

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          3'ÜNCÜ RESMİ MAÇINI DA KAZANDI

          Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü galibiyetiyle birlikte bu sezon oynadığı 3'üncü resmi maçını da kazandı. 2'nci Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tirana'yı iç sahada 3-1, deplasmanda ise 2-0 mağlup etmişti.

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          Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü'yü de 3-1'lik skorla geçerken, bu sezon oynadığı 3'üncü resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

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          REBİC SİFTAH YAPTI

          Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

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          Neftçi Bakü mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Hırvat kanat oyuncusu, 77'nci dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil oldu.

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