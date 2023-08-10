Beşiktaş'ın muhteşem ikilisi: Aboubakar ve Muleka!

SALİH UÇAN'DAN 1 GOL 1 ASİST

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezondan beri performansını arttırarak devam eden Salih Uçan da Netfçi Bakü karşılaşmasında iyi performansını devam ettirdi. Aboubakar'ın attığı golde asisti yapan isim olan Salih Uçan, takımının 3'üncü golünde de imzayı atan isim oldu.