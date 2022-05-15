Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligin 36. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet ve 13 beraberlikle 55 puan topladı. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe ise 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 22 maçta sahadan mağlup ayrılarak 28 puan alabildi.
DEPLASMANDA KAYBETMEDİ
Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Yeni takımıyla ilk maçını Trabzonspor'la deplasmanda oynayan Ismael'in ekibi, bordo-mavili ekiple 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor maçını da golsüz eşitlikle tamamladı. Beşiktaş deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.
CEZALILAR DÖNÜYOR
Siyah-beyazlı ekipte cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Valentin Rosier ile Francisco Montero, maçta forma giyebilecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz ile sakatlıkları bulunan Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic kadroya dahil edilmedi.
Bu oyuncuların yanı sıra Domagoj Vida, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre müsabaka kadrosunda yer almadı.
8 OYUNCU SINIRDA
Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Oğuzhan Özyakup oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Emre, Serdar, Welinton, Montero, Kenan, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou
GÖZTEPE CEPHESİ
Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de galip gelemediği son 13 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. Bu sezon taraftarlarının önüne son kez çıkacak Göztepe, iç sahada en başarısız 2. takım konumunda bulunuyor. Göztepe, bu sezon evindeki 18 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan alabildi.
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, 2019-2020 sezonunda hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçında 26 Ocak 2020'de Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, veda ettiği Süper Lig'deki son iç saha maçında konuk edeceği Beşiktaş karşısında puan arayacak.
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