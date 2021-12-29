BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen Alex Teixeira, kadroya dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou ise kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.