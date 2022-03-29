Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın kadrosuna 2021 yılının kasım ayında dahil olan Glory Johnson ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Glory Johnson’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.

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