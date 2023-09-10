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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Beşiktaş hazırlık maçında Karagümrük'ü 2 golle geçti - Futbol Haberleri

        Beşiktaş hazırlık maçında Karagümrük'ü 2 golle geçti

        Beşiktaş, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 20:55 Güncelleme: 10.09.2023 - 20:55
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        Beşiktaş, Karagümrük'ü 2 golle geçti
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        Beşiktaş, milli ara için verilen arada Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

        Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Rachid Ghezzal ve 36. dakikada Ante Rebic attı.

        Beşiktaş'ta yeni transferlerden Eric Bailly de bu mücadelede süre buldu.

        Beşiktaş, ligin 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise Hatayspor ile puan mücadelesi verecek.

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