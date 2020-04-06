Beşiktaş Kulübü için dün anlamlı bir gündü. Siyah-beyazlı kulüp efsane başkanı Süleyman Seba'nın doğum gününü kutladı. 5 Nisan 1926'da doğan Seba, 13 Ağustos 2014'te hayata gözlerini yumarken Beşiktaş'a başkanlık yaptığı 16 yılda büyük bir miras bıraktı. Öyle ki, onun başkanlığı ile sonraki 20 yıl adeta siyah ile beyaz gibi birbirinden ayrıldı.

16 YILDA 15 KUPA

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; 1984 ile 2000 yılları arasında Beşiktaş'a başkanlık yapan Seba, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa (Cumhurbaşkanlığı Kupası),2 de Başbakanlık Kupası kazandı. Kartal bu süreçte TSYD kupasını da 6 kez müzesine götürdü. Seba'nın Beşiktaş'ı 16 sezonda 5 şampiyonluğun yanı sıra 8 kez de lig ikincisi olarak zirve yarışlarının da değişmez ekibi oldu.

HAT-TRICK VE NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

Seba döneminde altyapıya da büyük önem verilirken 1989 ile 1992 arasında Beşiktaş tarihinin en parlak dönemi yaşandı. Futbol takımı, üst üste 3 şampiyonluk kazanırken 1992'deki zafer namağlup elde edilerek Türkiye'de bir ilk başarıldı. Seba, maddi anlamda da sıkıntılı bir durumda devraldığı kulübü bu alanda da artıya taşıdı. Efsane başkan, tesisleşme konusunda da Beşiktaş'a büyük katkılar yaparken Akaretler'deki BJK Plaza, Fulya Stadı ve Kamp Tesisleri, Yeşilköy, Pendik ve Çilekli tesisleri, BJK Koleji yapılırken İnönü Stadyumu da 1998'de 49 yıllığına kulübe devredildi.

"AHMET DURSUN, SEBA GİTSİN!" VE SONRASI

1999-2000 sezonunda Beşiktaş ligi Galatasaray'ın ardından yine 2. sırada tamamlarken tribünlerin meşhur "Ahmet Dursun, Seba gitsin" tezahüratları sonrası, Seba olağan genel kurulda başkanlığı bıraktı. Kalbi kırık ayrılan Seba'nın kongredeki "1984 yılında, ilk defa huzurlarınıza çıktığımda, kongre konuşmamın basında söylemiş olduğum sözleri hatırlatmak istiyorum: 'Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız!' Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım!" sözleri unutulmazlar arasına girerken bu ayrılık Beşiktaş için de pek hayırlı olmadı.

20 YILDA SADECE 9 KUPA!

Seba'nın ardından göreve gelen Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde Beşiktaş, 90'lardaki görüntüsünden uzak kaldı. Geride kalan 20 yılda 4 lig şampiyonluğu kazanan Kartal, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa'yı müzesine götürebildi. Orman'la 2016 ve 2017'de kazanılan üst üste 2 şampiyonluk maziyi hatırlatsa da siyah-beyazlılar, bu başarıyı sürekli hale getiremedi.

20 SEZONUN 15'İNDE İLK 2'NİN DIŞINDA!

20 yılda kazanılan 9 kupanın yanı sıra Beşiktaş bu süreçte şampiyonluk yarışlarında da eskisi gibi boy gösteremedi.

Kartal, bu süreçte sadece bir kez 2. olurken (2007) 20 sezonun 15'inde ilk 2'nin dışında kaldı!

BU SEZON DA HEDEFLERİN UZAĞINDA

Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde girdiği bu sezon da hayal kırıklığı yaşarken tüm hedeflerinin uzağında kaldı. Önce Fikret Orman'ın ani vedasıyla ilk şoku yaşayan siyah-beyazlılarda göreve Ahmet Nur Çebi geldi. Avcı yönetiminde Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen ve şampiyonluk yarışına havlu atan siyah-beyazlılar, tecrübeli hoca ile yollarını ayırıp yerine efsane oyuncusu Sergen Yalçın'ı getirmişti.

Süleyman Seba dönemi (1984-2000)

5 Süper Lig

4 Türkiye Kupası

4 Süper Kupa

2 Başbakanlık Kupası

Serdar Bilgili dönemi (2000-2004)

1 Süper Kupa (Atatürk Kupası)

1 Süper Lig

Yıldırım Demirören dönemi (2004-2012)

1 Süper Lig

4 Türkiye Kupası

1 Süper Kupa

Fikret Orman dönemi (2012-2019)

2 Süper Lig