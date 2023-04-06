Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti.