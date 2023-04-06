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Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

Giriş: 06.04.2023 - 20:25 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Kurulan parkurlarda kuvvet çalışması gerçekleştiren futbolcular, çift kale taktik maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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