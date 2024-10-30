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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş - GEAS Basket: 82-71 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş - GEAS Basket: 82-71 (MAÇ SONUCU)

        FIBA Kadınlar EuroCup'taki temsilcimiz Beşiktaş, K Grubu'nda ağırladığı İtalyan ekibi GEAS Basket'i 82-71 yenerek 4'te 4 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 23:00 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:00
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        Beşiktaş'tan 4'te 4!
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        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup K Grubu 4. haftasında konuk ettiği İtalya'nın GEAS Basket ekibini 82-71 yendi.

        Siyah-beyazlı ekip, grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. GEAS Basket ise 2. kez yenildi.

        Salon: Beşiktaş Fibabanka

        Hakemler: Mladen Lucic (Karadağ), Marija Ciric (Sırbistan), Stefan Vukovic (Karadağ)

        Beşiktaş: Evans 16, Winterburn 22, Elif Bayram 9, Fagbenle 12, Hillsman 13, Hatice Gülçelik 10, Lazic, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan

        GEAS Basket: Makurat 20, Moore 10, Spreafico 8, Conti 17, Gwathmey 7, Gustavsson 6, Orsili 3, Conte

        1. Periyot: 17-20

        Devre: 46-36

        3. Periyot: 62-51

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