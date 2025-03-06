BEŞİKTAŞ GEDSON FERNANDES'İN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 2027'de sona erecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak için her konuda anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun maaşında da düzenlemeye gidecek. Gedson'un 1.7 milyon euroluk maaşı da yükseltilecek.