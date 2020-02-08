08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez Vodafone Park'a çıkıyor...
BEŞİKTAŞ: 0 - GAZİANTEP FK: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Vodafone Park
SAAT: 17:00
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: BeIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Elneny, Atiba, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Burak
YEDEKLER: Utku, Roco, Umut, Güven, Boyd, Necip, Lens, Rıdvan, Kartal, Boateng
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode
YEDEKLER: Haydar, Pawlowski, Kubilay, Chibsah, Diarra, Ulaş, M. Erdem, Kenan, Twumasi, Furkan
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
MAÇTAN NOTLAR
Geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerek kötü gidişi durduran siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK'yi de mağlup ederek zirveye biraz daha yaklaşmaya çalışacak. Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan toplayan Beşiktaş, 7. sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlı takımın ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Gaziantep FK ise yedişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra 6 beraberlikle aldı. Gaziantep FK, 27 puanla 9. sırada yer alıyor.
SERGEN YALÇIN TARAFTARLARIN ÖNÜNE ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına çıkacak. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başlamıştı.
Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 20 bine yakın taraftar töreni izlemişti.
BOATENG DE FORMA BEKLİYOR
Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng de görev alması halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez taraftarlarının önünde giyme fırsatı bulacak. Siyah-beyazlı takım, Ganalı futbolcuyu İtalya'nın Fiorentina takımından kiralamıştı.
VODAFONE PARK'TA SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET
Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta son 4 resmi maçta sadece bir kez kazanabildi. Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. Söz konusu dönemde siyah-beyazlı takım sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 yenebildi.
BURAK YILMAZ FORMDA
Beşiktaş'ın santrforu Burak Yılmaz, son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti. Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 8 gole imza attı.
NECİP UYSAL'IN CEZASI BİTTİ
Sarı-kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Necip Uysal'ın cezası tamamlandı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Jeremain Lens takımla çalışmalara başlarken, henüz takıma katılmayan Dorukhan Toköz forma giyemeyecek.
SARI KART CEZA SINIRINDA 4 OYUNCU
Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelede görev yapamayacak.
GAZİANTEP'TE 4 EKSİK
Geçen hafta lider Demir Grup Sivasspor maçını 5-1 kazanarak dikkatleri çeken kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş karşısında da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sakatlık ve kart cezaları nedeniyle bu maçta 4 oyuncudan yararlanamayacak.
Sakatlığı bulunan Muğdat Çelik, Tetteh ve Jefferson'un görev alamayacağı Beşiktaş maçında, savunmanın önemli oyuncuları arasında yer alan Papy Djilobodji de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Gaziantep ekibinden 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından bu yana takımın önemli isimleri arasında yer alan kaleci Günay Güvenç, Jean-Armel Kana Bıyık ve Kenan Özer, bu hafta forma giyip sarı kart görmeleri halinde ligin 22. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.
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