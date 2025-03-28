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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş-Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

        Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Namağlup lider sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını artırmak için derbide elinden geleni yapacak. Siyah-beyazlılar ise ezeli rakibini mağlup edip hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Ligde oynadığı 27 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Cimbom, 71 puanla zirvede yer alıyor. 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Kara Kartal ise 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:05
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Türk hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş, Galatasaray karşısında kazanarak ilk 3 için mücadelesini sürdürmek istiyor. Lider Galatasaray ise ezeli rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Siyah-beyazlı takımda dört futbolcu, kritik derbide forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte ise eksik oyuncu bulunmuyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler bilgisi…

        • 2

          BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş-Galatasaray maçı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

          Derbiyi Türk hakem Yasin Kol yönetecek. Kariyerinde ilk kez derbi yönetecek Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenecek. Derbinin dördündü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Paulista, Tayyip Sanuç, Uduokhai, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Fernandes, Immobile

          GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata

        • 5

          BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK

          Siyah-beyazlı takımda dört futbolcu, Galatasaray derbisinde formasından uzak kalacak.

          Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un derbide forma giymesi beklenmiyor.

        • 6

          BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

          Beşiktaş'ta beş futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve golcü futbolcular Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

          Söz konusu beş futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

        • 7

          GALATASARAY TAM KADRO

          Kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

          Ligin 25. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçından beri forma giyemeyen Senegalli sol bek Ismail Jakobs, sakatlığını atlattı. Yaklaşık 2 aylık süreçte 12 resmi maç kaçıran Jakobs'un iyileşmesine rağmen kondisyon eksiği ve sakatlığının yineleme riski nedeniyle derbide oynaması beklenmiyor.

          Cezaları nedeniyle ligdeki son Onvo Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç, derbide kadrodaki yerlerini alacak.

          Kolombiya Milli Takımı'nın 20 Mart'ta Brezilya ile yaptığı müsabakada kaleci Allison Becker ile çarpışması sonrasında kafa travması nedeniyle oyundan çıkan Davinson Sanchez'in durumu kontrollerinin ardından netleşecek.

          Milli takımlarda sakatlıklar yaşayan Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Roland Sallai ise Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.

        • 8

          İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

          Galatasaray'da 2 futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen'in yanı sıra Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, yarın sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki hafta Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

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