Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 10 oyuncu "siftah" peşinde

- Galatasaray'da sekiz oyuncunun derbi heyecanı

Sarı-kırmızılı takımda sekiz futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş derbisinde görev alacak.

Kış transfer döneminde kadroya dahil olan Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata, şans bulursa ilk kez sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

Daha önce Beşiktaş derbilerinde maç kadrosunda yer alan ancak şans bulamayan Günay Güvenç ve Yusuf Demir'in yanı sıra sakatlığı bulunan Ismail Jakobs da derbi heyecanını yaşayacak.