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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Fibabanka: 95 - TOFAŞ: 70 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka: 95 - TOFAŞ: 70 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Fibabanka, TOFAŞ'ı 95-70 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 23:03 Güncelleme: 25.01.2025 - 23:03
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        Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 95-70 mağlup etti.

        Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

        Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 8, Plavsic 9, Berk Uğurlu 11, Morgan 10, Sleva 7, Allman 10, Needham 17, Yiğit Arslan 5, Yağız Aksu 2, Kerem Konan 4, Terry 12, Ahmet Ata Özbek

        TOFAŞ: Reed 6, Perez 8, Yiğitcan Saybir 13, Trifunovic 9, Bankston 6, Özgür Cengiz 2, Berk Demir 4, Pasecniks 3, Obrien 18, Tolga Geçim 1, Demircan Demir

        1. Periyot: 24-18

        Devre: 49-33

        3. Periyot: 74-50

        4. Periyot: 95-70

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