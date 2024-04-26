Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile derbi karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 34'üncü haftasında yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.