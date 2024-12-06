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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

        Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş kendi evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Siyah-beyazlılar, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 4 derbiyi kazanamazken, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Peki, "Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte dev derbi öncesinde öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 20:04 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:09
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        • 1

          Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak. 360. maçına çıkacak iki rakip, ezeli rekabette Fenerbahçe'nin 135, Beşiktaş'ın ise 127 galibiyeti bulunuyor. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı yayıncı kuruluşu...

        • 2

          BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 7 Aralık Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbi beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          EZELİ REKABETTE 360. MAÇ

          Beşiktaş ile Fenerbahçe 360. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        • 5

          F.BAHÇE'DE TEK EKSİK

          Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Jayden Oosterwolde dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışmalara başladı. Milli futbolcunun kadroda olup olmayacağının kararını teknik ekip verecek.

        • 6

          PAULISTA FORMA GİYEMEYECEK

          Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.

        • 7

          SAHASINDA F.BAHÇE'Yİ 4 MAÇTIR YENEMİYOR

          Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 4 derbiyi kazanamadı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı.

        • 8

          F.BAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

          Bu sezon çıktığı 13 lig maçının 7'sini rakip sahada oynayan sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken hanesine 17 puan yazdırdı. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde 14 hafta sonunda deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekti.

        • 9

          Deplasman karşılaşmalarında rakip fileleri 22 kez sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gol görürken maç başına 3,14 gol ortalamasına ulaştı.

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