Beşiktaş, EuroCup Women'a çeyrek finalde veda etti!
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq'a 91-72 mağlup olan Beşiktaş, rövanş mücadelesinde 81-81 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımıyla 81-81 berabere kaldı.
İlk maçta rakibine 91-72 mağlup olan siyah-beyazlılar, organizasyona veda etti.
Villeneuve d'Ascq ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Salon: Palacium
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Veronika Obertova (Slovakya), Alessandro Perciavalle (İtalya)
Villeneuve d'Ascq: Leite 9, Zellous 19, Heriaud 6, Peters 14, Gueye 17, Foppossi 10, Clark 2, Sissoko 4, Paget
Beşiktaş: Lazic 10, Winterburn 18, Peterson 25, Elif Bayram 10, Krajisnik 15, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan, Melek Uzunoğlu 1
1. Periyot: 18-30
Devre: 45-51
3. Periyot: 64-73