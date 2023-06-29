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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Dusan Alimpijevic ile anlaştı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic'in getirildiğini açıkladı

Giriş: 29.06.2023 - 15:10 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Dusan Alimpijevic ile anlaştı
İHA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu. Siyah-beyazlılar, internet sitesinden yaptığı açıklamayla, 2022 yılında EuroCup’ta “Yılın Koçu” seçilen Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic'in takımın başına getirildiğini duyurdu.

İstanbul ekibinin açıklamasında, "Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğüne, 2022 yılında EuroCup’ta “Yılın Koçu” seçilen Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Dusan Alimpijevic’e üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ EUROCUP'TA

Öte yandan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın, gelecek sezon EuroCup'ta mücadele edeceği açıklandı.

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