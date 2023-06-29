Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu. Siyah-beyazlılar, internet sitesinden yaptığı açıklamayla, 2022 yılında EuroCup’ta “Yılın Koçu” seçilen Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic'in takımın başına getirildiğini duyurdu.

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