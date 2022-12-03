Beşiktaş Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı şubesinin kuruluşunun 20. yılında anlamlı bir projeye imza attı. Siyah-beyazlılar, engelli bireyleri tekerlekli sandalye basketbolu ile tanıştırmak ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla uygulamaya koyacağı "Engeller Bizi Durduramaz" sosyal sorumluluk projesini başlattı. Kartal'ın tekerlekli sandalye basketbol yöneticileri ile sporcuları, Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'e açıklamalarda bulundu. 3 Aralık Engelliler Günü'nde "Engeller bizi durduramaz" diyen siyah-beyazlıların sözleri şöyle:

YASEMİN GÜLER (BASKETBOLCU): KADINLAR OLARAK DAHA GÜÇLÜYÜZ "ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ" "Yeni bir takımız bu sene. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Tabii birbirimize alışma süreci... Maalesef 2 derbiyi kaybettik, Fenerbahçe'yi elimizden kıl payı kaçırdık. Galatasaray'a da maalesef yenildik. Onları da alsak bizim açımızdan çok güzel olacaktı ama daha ilk devre, yani sezon uzun, hiçbir şey bitmiş değil. Rövanşları alabileceğimizi tabiki düşünüyoruz. Yani şampiyonluğun en büyük adayıyız. Kesinlikle ikinci devre maçları alıp play-off'a güzel bir şekilde girmek istiyoruz." "KARIŞIK OYNAMANIN ZORLUKLARI VAR AMA..." "Türkiye'de kadınlar ligi olmadığı için erkeklerle karma oynanıyor. Hatta dünyada karışık oynanan tek spor dalı. Tabii ki zorlukları var. Aynı soyunma odasını paylaşmıyoruz. Aynı fiziki güçte değiliz. Kadınlar daha duygusal olabiliyor çoğu konuda. Ama tabii daha güçlüyüz." "İLK BAŞLADIĞIMDA DENGE TEKERİ BİLE YOKTU" "Başladığım güne göre bu sporun şu anki hali tabii ki kıyaslanamaz. O zaman çok durağan bir spordu, şu an için herkes için çok aktif gerek oyun olarak gerek ekipmanlar olarak. O zamanki tekerlekli sandalyede benim ilk başladığım zamanda arkadaki denge tekeri bile yoktu. İlk antrenmanda kaç kere düştüğümü hatırlamıyorum. Şu anki sandalyeler çok Avrupai. Yeni başlayan sporcu bile sıfır sandalye bulma imkanı ya da yaptırma imkanı bulabiliyor sponsorlar sayesinde ya da gerek kendi bütçesiyle diyelim. Ama o zamanlar maalesef 2. el sandalyelerle başlıyorduk. Ulaşım sıkıntıydı. Kendi imkanlarımla gelip gidiyordum. Şimdi her açıdan daha kolay." "TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR" "Taraftarlar her maçımızda bizi destekliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Daha çok destekleyen ihtiyacımız var. Biz onlar sayesinde varız."

KAAN DALAY (ANTRENÖR-OYUNCU): HAYALİMİZ EVİNDEN ÇIKMAYAN ÇOCUKLARI DA SPORA YÖNLENDİRMEK "YÖNETİMİMİZİN DE DESTEĞİYLE BU BRANŞI İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ" "4 sene önce genel menajerimiz Erdem Göksel'in verdiği yetkiyle oyuncu antrenör oldum. O zamandan bu yana her şey yolunda gidiyor. Zaten bu sporun içinden geldiğim için de çok zorlanmıyorum. Ama dediğim gibi bizim hedeflerimiz var. Hedeflerimizde tabii ki kupalar, şampiyonluklar var. Bunlarda da adım adım ilerliyoruz. Ben bu konuda da Beşiktaş'ın bu seneki yeni komite başkanımız Elçin Kılıç'ın da desteğiyle, amatör şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri'nden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Seyit Ateş, başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin de katkılarıyla bu branşı daha da ileriye götüreceğiz. Dediğim gibi yani temeli sağlam oluşturup o şekilde ileride daha iyi işler yapacağımıza eminim." "BURADA BİR AİLE HAVASI OLUŞTURDUK" "Hocalığın oyunculuktan olumsuz tek tarafı var, tabii ki sahayı çok özlüyorsunuz. Oyunculukta kendinden sorumlusundur ama antrenörlük öyle değil. 12 tane oyuncudan sorumlusun, sahanın içindeki her şeyi görmek zorundasın. Hele oyuncu oyuncu-antrenörlük dünyadaki en zor iş. Dediğim gibi yani ben bir işe başlarsam korkmam, bir şeyden korkarsam zaten hiç başlamam. Yani bu işe başlarken hiçbir zaman korkmadım. Gayet de güzel idare ediyoruz. Tabii ki burada bana destek olan ekibim, genel menajerimiz Erdem Göksel, idari menajerimiz Handan Karatekin, mekanisyenimiz Ekrem Bektaşoğlu, ondan sonraki süreçte Baran Ovayolu'nun bana çok desteği var. Oyuncuların her zaman bana destek oluyor. Burada bir aile havası oluşturduk. Önce aile ortamı kurup, ondan sonra başarılı hedefledik. O yüzden gayet güzel idare ediyoruz. Şimdiki hayalimiz de güzel bir alt yapı kurup, evinden çıkmayan küçük yaştaki çocukları spora yönlendirmek. Sadece basketbol değil başka branşlar da olabilir ama tabii ki bizim görevimiz basketbol olduğu için o çocukları hayata kazandırmak, onları sporla barıştırmak, spora çekmek şimdiki hedefimiz bu. Ondan sonra tabii ki kupalarda arkasından gelecek." "AMPUTE FUTBOLDAKİ BAŞARI BİZİ DE GÜÇLENDİRİR" "Ampute futbolda elde edilen başarılar bizi de etkiler. Bizi de güçlendirir. Basketbolda biz de 2017 senesinde Avrupa şampiyonu olduk. Bizim yaptığımız başarılar da Ampute takımını tabii ki taçlandırıdır. Biz bir aileyiz aslında engelliler olarak. Basketbolu futbolu ayırmamak lazım. Onların aldığı başarılarla bizim de göğsümüz kabarıyor. Onlara da helal olsun diyorum." "ASIL PATLAMAMIZ İKİNCİ YARIDA OLACAK "Beşiktaş her zaman şampiyonluğun favorisidir. Bu sezon yeni kurulan bir takımız. Geçen seneden bazı oyuncularımızı kaybettik. Uyum süreci var ve güzel gidiyor. Asıl patlamamız ikinci yarı olacak." 2016'DA KARABÜK'TE HATALI KARAR SONRASI TOPU DIŞARI ATMASIYLA İLGİLİ... "Ben hakkı yenen birini gördüğüm zaman rahatsız olurum. Orada Fenerbahçe de olsa Galatasaray da olsa aynısını yapardım. Biz zaten Süleyman Seba'nın çocuklarıyız. Biz onun gösterdiği eğitimle buradayız. Biz zaten oyuncu alırken önce karaktere bakıyoruz. Ben o hareketi yine olsa yine yaparım. Oyuncularımdan da yapmalarını isterim. Orada Beşiktaş'a yakışan bir şeyler yaptık. Güzel de tepkiler aldım. Hoşuma da gitti. Umarım diğer sporcular da bunu yapar." "TARAFTARIMIZ GELSİN VE BİZE DESTEK OLSUN" "Bu sene belli bir kitlemiz var. Yeterli mi değil. Taraftarımız gelmeye ve desteklemeye devam etsin. Bu sporu izleyen sonrasında daha da keyif alıyor. Biz onlara keyifli maçlar izletmek istiyoruz. Güzel mücadeleler oluyor. Taraftarımız gelsin ve bize destek olsunlar."

İLHAN TUNCAY (BASKETBOLCU): "ŞİMDİ PROFESYONELLİK YÜKSEK" "DERBİLERİN TELAFİSİ VAR" "Şampiyonluk yolunda şu an çalışmalarımız devam ediyor. Hem taktiksel hem de fiziksel olarak hazırlanıyoruz. Elimizden kaçırmış olduğumuz bir Fenerbahçe maçı var. Bir Galatasaray maçı var. Bunların telafisi var. 2. yarı oynayacağız, belki de play-off'ta da karşılaşacağız. Gidişat çok iyi, yeni bir oluşumdayız. Yeni arkadaşlarımız var, 5 tane arkadaşımız transfer oldu, ailemize katıldılar. Elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Aile ortamında iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Inşallah hedefimiz şampiyonluk, şampiyon da olacağız. İşin içine arma girdiği zaman aynı futbol gibi her zaman rekabet vardır. Beşiktaş arması olan yerde de her zaman hedefi şampiyonluktur. Bu bir gerçek. Biz de armayı taşıdığımız sürece hedefimiz şampiyonluk, o doğrultuda çalışıyoruz. Karşı taraflar da güçlü takım. Yine karşılaşacağız ama gülen taraf bu kez biz olacağız." "TARAFTARA TEŞEKKÜR BORCUMUZ VAR" "Taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Onlara bir teşekkür borcumuz var. Deplasmanda da ev sahibi hissediyoruz. Sağ olsunlar, desteklerini esirgemesinler bizden. Destek oldukça şampiyonluğa bir adım daha yakın olacağız." "ŞİMDİ PROFESYONELLİK YÜKSEK" "Bu spora ilk başladığımız dönemde şartlar oldukça zordu. Sandalye olsun, ulaşım olsun sıkıntılıydı. Şimdi baktığımızda profesyonellik yüksek. Ligler ve oyuncular kalitelileşti. Gidişat iyiye doğru gidiyor. Sandalye konusunda sıkıntılar yaşanıyor ama aşılıyor. Bunlar aşıldıkça daha kaliteli bir spor olacaktır."

BARAN OĞUZ (BASKETBOLCU): HEDEFİM ÖNCE BEŞİKTAŞ SONRA DA MİLLİ TAKIM'DA BAŞARILI OLMAK "BURADAKİ HEDEFİ BİLİYORUZ" "Beşiktaş'tan önce Gaziantep Kulübü'nde oynamıştım. Orada geçen sene Fenerbahçe'ye karşı final oynamıştım. Finalde 2-1 seriyi kaybetmiştik. Ondan sonra Beşiktaş Kulübü'ne transfer oldum. Beşiktaş Kulübü dünya çapında bir kulüp, dünya çapında bilinen bir kulüp. Buradaki hedefi biliyoruz. Bize sunulan şeyleri biliyoruz, bunları karşılıksız bırakmamak için biz de en iyi şekilde mücadele edeceğiz." "BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇILGIN" "Beşiktaş taraftarı çılgın, deli dolu, çok güzel bir şey, bu benim hoşuma gidiyor. Taraftar desteği bizim için önemli. Onlar da sağ olsunlar deplasmanda ya da ev sahibi olduğumuz maçlarda bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bundan çok hoşnut kalıyoruz ve ayrıca teşekkür etmek istiyorum onlara." "YENİ BİR TAKIMIZ" "Bu sene yeni bir takım kuruldu birçok oyuncu yeni 4-5 tane oyuncu sadece burada yerli oyuncu Beşiktaş'ın kendi oyuncusu ve transferlere sadece ayak uydurmak zorunda kaldık. Sağ olsunlar onlar da bize çok yardımcı oldular. Hemen aileye kabul ettiler. Lige gelirsek lig uzun bir maraton ve bunları telafi etme fırsatımız var. Galatasaray maçı tam hazır değildik ama Fenerbahçe maçında tam olgunlaşmaya başlamıştık. Zaten skorlardan da belli oluyor. İkinci yarıda takıma daha çok inanıyorum. Daha fazla şey başarabiliriz. En azından derbileri kazanmamız gerek." "BEŞİKTAŞ BİR YERDE VARSA KUPANIN ADAYIDIR" "Beşiktaş'ta hedefim Avrupa'da ve Türkiye'de şampiyon olmak. Milli takım olarak ise şu an genç takımdayım. A Milli Takım'da hedefim var ve orada bir madalya elde edebilmek en büyük arzum. Önce kulüp ve sonra milli takımda başarılı olmak kariyerim. Beşiktaş'ın olduğu her yerde hedefimiz var hedef her zaman şampiyonluktur. Ve Beşiktaş bir yerde varsa o kupanın adayıdır."

SEYİT ATEŞ (AMATÖR ŞUBELERDEN SORUMLU YÖNETİCİ): MESELEYE SPOR PENCERESİNDEN BAKMAK LAZIM "Beşiktaş ilklerin takımı. Türkiye'de bedensel engelli basketbolda bir ilke imza atarak rahmet Süleyman Seba başkanın da katkısıyla bu şubeyi 20 yıldır sürdürüyoruz. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Büyük başarılar elde etti arkadaşlarımız. Meseleye sadece spor penceresinden bakmamak lazım. Esasında eve kapanmış, bedensel engelli diye toplum tarafından dışlanmış arkadaşlarımızı hayata kazandırma adına yapılan çok zorlu ve anlamlı bir proje. Sahada onları seyrederken bunun ne kadar güzel bir iş olduğunu her seferinde görüyorum. Gerçekten onların sahadaki mücadelesini seyretmek de ayrı bir zevk. Biz katkı sunduysak da mutlu oluruz. Beşiktaş bu işin her zaman öncüsü olmuş. Bu sezon yeni yasadan dolayı amatör branşlara futbol kaynaklı paraları aktaramıyorsunuz. Ama Beşiktaş bu konularda inanılmaz şanslı. Gerçekten çok iyi Beşiktaşlılar var. Gerçekten parasıyla zamanıyla Beşiktaş'a katkı sunan yüzlerce arkadaşımız var. İnşallah faydalı olmuşuzdur, daha da faydalı oluruz. Biz engelli arkadaşlarımıza hayatı zorlaştırma yerine kolaylaştıralım. Onlara acıma yerine onları hayata kazandırma yolunda yardımcı olalım. Onların acınacak hiçbir yanları yok. Önemli olan doğru düşünmek, doğru karar vermek ve topluma faydalı olmak."

ELÇİN KILIÇ (BEDENSEL ENGELLİLER SPOR ŞUBESİ KOMİTE BAŞKANI): "ANA HEDEFİMİZ ENGELLİ GENÇLERİMİZİN KALPLERİNE DOKUNABİLMEK" "Bizim asıl ana hedefimiz engelli gençlerimizin kalplerine dokunabilmek. Şöyle düşünün fikri yandan da sağlık ve spor çok örtüşen 2 tane kelime. Dolayısıyla bedensel engelli bireylerimiz kafalarında mevcut fiziki şartları, dolayısıyla sporu hayatlarında düşünmüyorlar. Bizim ana hedefimiz de aslında spora onları çekip onları o evine kapatmış oldukları, hapse ettikleri, dünyadan dışarı çıkabilmiş olmak. Çünkü birçok örnek var. Spora dahil olduktan sonra hayatlarına sporu sokan birçok sporcumuz, fiziki şartlarının müsaade ettiği her şeyi gerçekleştiriyorlar. Evleniyorlar, çocuk sahibi oluyorlar, seyahat ediyorlar. Ben Şanlıurfa'nın bir mahallesinde yaşayan genç, engelli bir bireyin bu yıl İtalya'ya transfer olduğunu öğrendim. Filmi geri sardığınızda sporu hayatına sokmamış olsa şu anda Şanlıurfa'nın bir mahallesinde, bir köyünde, bir noktasında Türkiye şartlarında bir bedensel engelli olarak yaşayacaktır. Ama bugün İtalya'da bir sporcu, bir birey. Böylece biz Beşiktaş'ın öncülüğünü yapmış olduğu bir projeyle engelli gençlerimizin hayatlarına dokunabilmek, onların hayatlarını değiştirmiş olmayı amaçlıyoruz. Büyük bir karşılık bulacağını umut ediyorum. Sporumuzun branşının kadın ve erkeğin bir arada oynuyor olmuş olması tek branş olmuş olması, Beşiktaş'ın da 2 tane sporcusunun kadın olmuş olması zaten Beşiktaş'ın zaten kadın sporculara göstermiş olduğumuz ehemmiyeti göstermekte. Burada biz altyapı kurarken, bir ayrım yapmıyoruz, Hepsi için bence. Özellikle kabiliyetli bayan sporcularımız sahada olmuş olması her takım için çok kıymetli. Önce bir altyapıyı kuralım, belki de uzun vadede bir Junior Lig oluşturabilirsek bayan sporcularımız zaten onun içerisinde sürekli yer alacaktır. "YENİ BRANŞLAR OLABİLİR" "Farklı şubelerin açılması konusu arz ve taleple ilgili bir şey. Sonuç itibariyle Türkiye'de spor kültürü bir yeni yeni şekilleniyor. Taraftarlar bizi ne kadar çok iterse tabii diğer branşlar da olabilir. Ama asıl hedef bir şeyleri açıp 'Ben yaptım' demek değil de sürdürülebilir olmuş olması. Gerçekten inandığım bir şey çünkü bu, önemli olan sürdürülebilir kılmak. Sahanın içerisinde maçlarda müthiş bir mücadele var. Bizim takımımız Türkiye'de şimdiye kadar yabancı oyuncu oynatmamış bir takım. Biz bununla gurur duyuyoruz. Birçok şampiyonluğu, başarıyı yerli oyuncularımızla başardık. Bu yıl yine hedefimiz o... Hedef şampiyonluk. Biz şampiyon olma yolunda gereken mücadeleyi vereceğiz. Kimsenin zerre şüphesi olmasın."

ERDEM GÖKSEL (İDARİ MENAJER): DESTEK OLUNDUĞU ZAMAN... Elçin beye (Kılıç) çok teşekkür ediyoruz. Zira hakikaten Türkiye'de örnek teşkil edecek bir davranışta bulundu. Daha ziyade Beşiktaş kongre üyesi olduktan sonra amatörlere destek verirken, amatörlerin içinde engellilere daha fazla destek vermesi hakikaten çok anlamlı. Bizler için de takdire şayan bir olay, teşekkür ediyoruz. Şubemiz bugüne kadar başarıdan başarıya koşarak bütün Türkiye'de engelli sporuna örnek teşkil eden bir şube. O şubenin kurucusu olmaktan dolayı gurur duymaktayım. Destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Taraftarlar amatörlere çok fazla destek veriyor ancak bizler biraz daha fazla hissetmek istiyoruz. Özellikle Anadolu'ya gittiğimizde Anadolu'daki bütün taraftarlar amatörlere sıkı sıkı sarılıyorlar. Bunu salonlarımızda gelerek anlıyoruz. Ben isterim ki özellikle de büyük kentlerde taraftarlarımız amatörlere daha fazla sahip çıksın. Örneğin istanbul'da taraftarlarımız amatörlere daha fazla destek verip onların yanında bulunursa bizler onlarla daha güçlü duruma gelebiliriz. Daha büyük başarılara kilitlenebiliriz. O yüzden bizim için çok önemli. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı tüm Türkiye'ye şunu gösteriyor, destek olunduğu zaman ne kadar başarılı bir kitle yaratılacağını net göstermiş oluyor. Demek ki evinden çıkamayan engelli insanları, sokağa çıkartırsak ve onlara destek olursak, onların da üretime katkılarını sağlarsak tüm Türkiye olarak daha çağdaş, daha kuvvetli, daha etkili bir ülke oluruz. Bir ülkenin çağdaşlığı engellisine verdiği değerle ölçülür biliyorsunuz."