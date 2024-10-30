Beşiktaş duyurdu: Sezgin Gülnar tahliye oldu

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Sezgin Gülnar'ın tahliye olduğu duyuruldu.

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İşte o açıklama:

"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"