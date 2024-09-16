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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş duvarı aşamadı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş duvarı aşamadı!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar, Uğurcan Çakır engelini aşamadı ve bu sezon ligdeki ilk puan kaybını yaşadı

        Giriş: 16.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:15
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        Beşiktaş duvarı aşamadı!
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

        Siyah-beyazlılar, 13. dakikada Visca'nın atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle geriye düşse de 39'da Gedson Fernandes'in golüyle skoru dengeledi.

        Beşiktaş kalan bölümde ataklarını sıklaştırsa da Uğurcan Çakır engelini aşamadı ve bu sezon ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

        UĞURCAN ÇAKIR ENGELİNİ GEÇEMEDİ

        Beşiktaş, Trabzonspor karşısında istatistiklerde rakibinin çok önünde olmasına rağmen galibiyet golünü bir türlü bulamadı.

        Siyah-beyazlılar, net fırsatlarda Uğurcan Çakır engeline takılırken bordo-mavili kaleci maçı 6 kurtarışla tamamladı.

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        Beşiktaş 22 şutta 7 isabet bulurken 5 şutta ise savunmaya takıldı.

        PAS VE TOPLA BULUŞMADA REKOR GELDİ AMA...

        Beşiktaş isabetli pas ve rakip ceza alanında topla buluşmada bu sezonun rekorunu da ele geçirdi ancak bu tek gol dışında skora dönüşmedi.

        Beşiktaş, maç boyunca 555 isabetli pas yaparken rakip ceza alanında ise 52 kez topla buluştu.

        JOAO MARIO İLK KEZ SAHNE ALDI

        Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, Trabzonspor karşısında 11'de başlayarak ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

        Siyah-beyazlıların yeni transferi maça sağ kanatta başlasa da ilk yarının ortalarında Rashica ile yer değiştirdi ve sola geçti.

        Joao Mario, son bölümde ise orta alanda görev almaya başladı. Tecrübeli yıldızın ilk yarıdaki müthiş şutunu, kaleci Uğurcan Çakır aynı güzellikte kurtardı.

        GEDSON'UN REKORUNA 1 KALDI

        Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanındaki tek golünü atan Gedson Fernandes, bu sezon 5. kez fileleri buldu.

        Giovanni van Bronckhorst yönetiminde skor katkısı dikkat çeken Portekizli futbolcu 1 gol daha atması halinde bu alanda kariyer rekorunu kıracak.

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