Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı CANLI YAYIN
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Bükreş'te oynanan ilk maçı 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor.
STAT: Beşiktaş Park
HAKEM: Joao Pinheiro
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT Spor
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Boloshyn, Buyalskiy, Vanat
Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK
Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.
Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.
236. RANDEVU
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 235 müsabakada 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 312 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: