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        Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı CANLI YAYIN

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Bükreş'te oynanan ilk maçı 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 19:53 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:03
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor.

        STAT: Beşiktaş Park

        HAKEM: Joao Pinheiro

        SAAT: 21.00

        YAYIN: TRT Spor

        Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.

        Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Boloshyn, Buyalskiy, Vanat

        Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

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        AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

        Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

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        Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

        236. RANDEVU

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 235 müsabakada 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 312 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü.

        Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M AG YG
        Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 121 53 24 44 189 155
        Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
        UEFA Avrupa Konferans Ligi 5 5 - - 13 5
        TOPLAM 235 89 47 99 312 351
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