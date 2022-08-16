Bir süredir gizliden operasyon yürüten Beşiktaş, Everton'a İngiliz yıldız için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sundu.

Beşiktaş şimdiye kadar Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku'yu renklerine bağlamıştı.

Dele Alli'nin de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken tarafların büyük ölçüde anlaşam sağladığı ve transferde mutlu sonun yakın olduğu kaydedildi.

Tam ismi: Bamidele Jermaine Alli Doğum Tarihi: 11 Nisan 1996 Doğum yeri: Milton Keynes / İngiltere Yaş : 26 Boy : 1.88 Uyruk: İngiltere / Nijerya Mevki : Orta saha - on numara Ayak : Sağ Güncel kulüp : Everton Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2024 Güncel piyasa değeri: 16 milyon Euro Milli Takım performansı : 37 maç 3 gol Oynadığı kulüpler: MK Dons, Tottenham, Everton