Beşiktaş, Başakşehir'i ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 48 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligde çıktığı son 5 müsabakada 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak istikrarsız görüntüsüne son vermeyi hedefliyor.

Üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor ile puan farkını 3'e indiren bir maçı eksik Beşiktaş, 3 puan alarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş, yarın oynanacak maça savunmada ciddi sıkıntılarla çıkacak.

Kadrosunda stoper olarak görev yapabilen 5 oyuncusu bulunan siyah-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir karşısında sadece Gabriel Paulista forma giyebilecek.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle savunma oyuncuları Necip Uysal, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ile kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Savunmada yaşanan soruna nasıl çözüm üreteceği merakla beklenen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in seçenekleri arasında üçlü savunma opsiyonu da yer alıyor.

Kasımpaşa maçının ikinci yarısında olduğu gibi Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Arthur Masuaku'dan oluşan üçlü savunma hattıyla RAMS Başakşehir maçına çıkma ihtimali olan Norveçli teknik adamın, defansif özellikleri yüksek oyuncularından birini stoperde kullanıp yine dörtlü savunmayla çıkması da olası gözüküyor.

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7 OYUNCU FORMA GİYMEYECEK

Beşiktaş'ta yarın toplam 7 futbolcu görev alamayacak.

Tedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak.