Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş- Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Sezona averajla lider başlayan siyah- beyazlılar, Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'u yenerek puanını altıya yükseltmek istiyor. Futbolseverler, maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...