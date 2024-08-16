Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan siyah- beyazlılar, Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Ligdeki ilk maçında Samsunspor'a konuk olan kara- kartal, zorlu deplasmandan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Beşiktaş- Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Sezona averajla lider başlayan siyah- beyazlılar, Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'u yenerek puanını altıya yükseltmek istiyor. Futbolseverler, maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Antalyaspor maçı 18 Ağustos Pazar günü 21.45'te oynanacak.
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BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU!
Beşiktaş, PSG'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİBİ BELLİ OLDU!
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano, Aleksandar Stanojevic'in yönetimindeki Partizan'ı eleyerek play-off turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 29 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak.