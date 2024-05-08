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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Ante Rebic'ten ret yanıtı! Orta yol aranıyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Ante Rebic'ten ret yanıtı! İstediği rakam belli oldu

        Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilse de hayal kırıklığı yaşatan Ante Rebic, ayrılık teklifine yanaşmıyor. 1 sene daha sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcu, fesih için gelecek sezonki 2.5 milyon Euro'luk maaşının tamamını talep etti. Siyah-beyazlıların formül arayışı ise devam ediyor.

        Giriş: 08.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:58
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        Rebic'in ayrılık için istediği rakam!
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        Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarının yanı sıra kadroda temizlik için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Ante Rebic ile yolları ayırmak istiyor.

        2.5 MİLYON EURO DAHA TALEP ETTİ

        Siyah-beyazlılar, sakatlığı nedeniyle sezonu da kapatan Hırvat futbolcu ile ilk görüşmesini yapsa da olumlu yanıt alamadı. 30 yaşındaki futbolcu, 1 senelik daha sözleşmesi bulunduğunu belirterek önümüzdeki sezonki alacağı olan 2.5 milyon Euro'yu da talep etti.

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        FORMÜL ARAYIŞI SÜRÜYOR

        Görüşmeler bu yanıtla şimdilik tıkanırken Beşiktaş'ın da ayrılık için formül arayışı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rebic'e sezon sonunda gelecek teklifleri de beklerken görüşmelerin süreceği öğrenildi.

        691 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

        Bu sezon çoğu yedek olmak üzere 23 resmi maçta görev alan Ante Rebic, 1 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Rebic toplamda sadece 691 dakika süre alabildi. 2 yıllık sözleşme imzalanan Rebic'e senelik 2.5 milyon Euro maaş ve 280 bin Euro imza parası ödenmişti.

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