Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımının teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımının teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti - Beşiktaş Haberleri

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Yaş Altı Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine,… pic.twitter.com/vYJGzlvUx5 — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 1, 2025

REKLAM advertisement1

F.BAHÇE VE G.SARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe ve Galatasaray, Hikmet Çapanoğlu'nun vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Türk futbolunda gelecek nesillerin yetişmesinde katkıları olan Beşiktaş 17 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Beşiktaş ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Ayrıca mesajda, Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Galatasaray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ise "Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." mesajı yayımlandı.