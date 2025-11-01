Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımının teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımının teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti

        Beşiktaş Kulübü, 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu ve kulübün eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 12:51 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta Hikmet Çapanoğlu vefat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Yaş Altı Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        F.BAHÇE VE G.SARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Fenerbahçe ve Galatasaray, Hikmet Çapanoğlu'nun vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.

        Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Türk futbolunda gelecek nesillerin yetişmesinde katkıları olan Beşiktaş 17 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Beşiktaş ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

        Ayrıca mesajda, Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

        Galatasaray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ise "Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." mesajı yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Habertürk Anasayfa