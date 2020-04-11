Berrak Tüzünataç'ı yıkan haber! Ünlü oyuncunun anneannesi Seryal Yılmaz, hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan Yılmaz, bir süredir kaldığı Anadolu yakasındaki huzurevinde yaşamını yitirdi.

Yılmaz'ın cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında bekletilmedi ve birinci derece yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi.