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        Haberler Objektife Takılanlar Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis'in tatili devam ediyor - Magazin haberleri

        Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis'in tatili devam ediyor

        Bodrum'da tatil yapan Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis, denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 09:11 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:54
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir süredir Bodrum'da güneşin ve denizin keyfini çıkaran Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis'in tatili sürüyor.

        • 2

          Arkadaşlar, hep birlikte Cennet Koyu'ndaki bir otelin plajında görüntülendi.

        • 3

          Uzun süre güneşlenen Berrak Tüzünataç, Didem Soydan ve Edis, daha sonra sıcaktan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        • 4

          Bir süre hep birlikte hem yüzüp hem de sohbet eden arkadaş grubu daha sonra duş aldı.

        • 5

          Duş aldıktan sonra beyaz şortunu giyen Didem Soydan, arkadaşlarıyla birlikte şezlonglarına geri döndü.

        • 6

          Ünlü isimlerin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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