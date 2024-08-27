Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis'in tatili devam ediyor
Bodrum'da tatil yapan Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis, denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyor
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir süredir Bodrum'da güneşin ve denizin keyfini çıkaran Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Umut Eker ve Edis'in tatili sürüyor.
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Arkadaşlar, hep birlikte Cennet Koyu'ndaki bir otelin plajında görüntülendi.
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Uzun süre güneşlenen Berrak Tüzünataç, Didem Soydan ve Edis, daha sonra sıcaktan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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Bir süre hep birlikte hem yüzüp hem de sohbet eden arkadaş grubu daha sonra duş aldı.
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Duş aldıktan sonra beyaz şortunu giyen Didem Soydan, arkadaşlarıyla birlikte şezlonglarına geri döndü.
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Ünlü isimlerin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.
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