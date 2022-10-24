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Berrak Tüzünataç: Artık kendimi değiştirdim - Magazin haberleri

Berrak Tüzünataç: Artık kendimi değiştirdim

Uzun bir aranın ardından Bebek'te objektiflere yansıyan Berrak Tüzünataç, artık kendisini değiştirdiğini ifade etti. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularına, "Biliyorsunuz; ben böyle bir mevzuyu konuşmamak için elimden gelen her şeyi yapan bir bireyim. Buna cevap vermeyeceğim" yanıtını verdi

Giriş: 24.10.2022 - 07:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu Berrak Tüzünataç (37), önceki gün Bebek'te görüntülendi.

    "KENDİMİ DEĞİŞTİRDİM"

    Uzun bir aradan sonra gazetecilerle karşılaşan Tüzünataç, imajına vurgu yaparak, "Kendimi değiştirdim. Artık çok az karşılaşıyoruz" dedi.

  • İş yoğunluğundan dolayı çok görünmediğini ifade eden Berrak Tüzünataç, yeni projeleri hakkında konuştu.

    Konuk oyuncu olarak yer aldığı 'Kal' filminin kasım ayında seyirciyle buluşacağını belirten ünlü oyuncu, "Çok severek, eğlenerek çalıştık. 11 Kasım'da vizyona giriyor. Yazın dijital bir platform için bir dizi yaptım. Herhalde şubat ayında vizyona girecek" ifadelerini kullandı.

  • "KONUŞMAMAK İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPAN BİR BİREYİM"

    Tüzünataç, basın mensuplarının aşk hayatıyla ilgili soruları karşısında ise konuşmama kararını sürdürdü.

    Berrak Tüzünataç, muhabirlerin "Hayatınızda kimse var mı?" sorusuna, "Biliyorsunuz; ben böyle bir mevzuyu konuşmamak için elimden gelen her şeyi yapan bir bireyim. Buna cevap vermeyeceğim" şeklinde cevap verdi.

  • "HAYALİM DANSÖZ OLMAKTI"

    Öte yandan daha önce samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenlerini de anlatmıştı. Tüzünataç, "Çocukluk hayalim dansöz olmaktı" demişti.

    Berrak Tüzünataç, sözlerine, "Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum. Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra..." şeklinde devam etmişti.

  • "GÜZELLİK KAVRAMI TAMAMEN PSİKOLOJİK"

    Güzelliğin avantajlı hallerini yaşadığını ifade eden Tüzünataç, "Güzellik kavramı tamamen psikolojik ve o kadar baskın ki... Niyetim 10 yıl içinde bu bedenden bağımsız yürüyen bir kariyere sahip olmak. Yazmak, çizmek gibi... Bu sistemin kadından beklentisi o kadar zor ki. Bu angajmanlardan ayrılıp, senaryo yazarlığına vakit ayırmam çok zor" diye konuşmuştu.

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