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        Haberler Bilgi Magazin Berlin Kaplanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi?

        Berlin Kaplanı filmi konusu ve oyucu kadrosu

        Berlin Kaplanı filmi 31 Temmuz Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Hakan Algül üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı film, 2012 yılında gösterime girdi. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için, "Berlin Kaplanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Berlin Kaplanı filmi konusu ve oyucuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 18:36 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:36
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        • 1

          Başrolünü Ata Demirer'in üstlendiği Berlin Kaplanı filmi, bu akşam televizyon ekranlarından izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Komedi türünde kaleme alınan film, BKM imzası taşımaktadır. Peki, "Berlin Kaplanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi?" İşte Berlin Kaplanı filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          BERLİN KAPLANI KONUSU NEDİR?

          Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler. Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini Emlakçı Tayyar'a (Cengiz Bozkurt) satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider. Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.

        • 3

          BERLİN KAPLANI OYUNCULARI KİMLER?

          Ata Demirer — Ayhan Kaplan

          Tarık Ünlüoğlu — Cemal

          Necati Bilgiç — Nurettin

          Özlem Türkad — Pakize

          Nihal Yalçın — Elvan

          Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar

          Tim Seyfi — Ahmet KK

          Tonguç Oksal — Muzo

          Cemil Özbayer — Şevki Kaplan

          Yunus Destebasi — Rüzgar

          Bekir Çot — Konuk oyuncu

          Yaman Tüzcet — Garson

          Numan Acar — Hoca

          Orhan Güner — Hacı

          Selahattin Taşdöğen — Antrenör

          Onur Buldu — Antrenör yardımcısı

        • 4

          BERLİN KAPLANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Berlin Kaplanı filmi Antalya'da çekildi. Filmin rafting sahneleri ise Antalya'nın Köprülü Kanyon'unda çekildi.

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