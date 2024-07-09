Berke Güven: Benim güzel sevgilim
Ünlü oyuncu Berke Güven, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın ile birlikte olduğu fotoğrafları romantik bir notla sosyal medya hesabından paylaştı. Güven; "Hayatımın en çatışmasız, en huzurlu, en uzun ilişkisi..."
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Uzun süredir birlikte olan 29 yaşındaki oyuncu Berk Güven ve Nihal Yalçın, çifti birlikte New York tatiline çıkmıştı.
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Berk Güven, 43 yaşındaki sevgilisi Nihal Yalçın ile birlikte çıktıkları tatilden kareleri, romantik bir notla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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"NE KOLAY ŞEY SENİNLE ANLAŞMAK"
Berk Güven, yaptığı o paylaşımda; "Benim güzel sevgilim. Ne güzel gezip, geçiniyoruz seninle. Bak, bu da New York hatıramız oldu. Bu kadar uyumlu, sakin ve geçimli olduğun teşekkür ederim. Ne kolay şey seninle anlaşmak. Ne güzel şey kavgasızlık. Hayatımın en çatışmasız, en huzurlu, en uzun ilişkisini seninle yaşadığım için çok şanslıyım. Dirayetine, iradene, benden çok daha fazla şey biliyor olmana rağmen, hala öğrenmeye benden daha açık olmana hayranlık ve şaşkınlıkla bakıyorum, bunu senden öğrenmeye çalışıyorum. Bana yaşattığın tüm güzel duygulara ve benimle paylaştığın tüm yolculuklara şükürler olsun. Sende gördüğüm tüm bu güzellikleri, görebilecek başka insanlarla, el ele yürüdüğümüz yollarda karşılaşmayı, kesişmeyi diliyorum. Aynı New York'ta olduğu gibi. Kıymetlim benim. Gezdiğimiz nice yolculuklarımız olsun" ifadelerini kullandı.
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Nihal Yalçın da sevgilisini bu paylaşımına kayıtsız kalamayarak; "Korkarım nazardan, kaçarım azardan. Ben teşekkür ederim sevgili seninle gezmek ayrıcalık" yorumunu yaptı.
Fotoğraflar: Instagram