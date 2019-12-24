"BU ÜÇ KIZ DA SANA AŞIK BERKAY"

Yeni yılın ailesine huzur ve bereket getirmesini dileyen Şahin, kızlarıyla paylaşımına, "Kadın gücü... 2020'de de mutluluğumuz, huzurumuz, bereketimiz ve en önemlisi sağlığımız eksik olmasın. Ve kalbimizin sahibi Berkay Şahin, bu 3 kız da sana aşık. Ne verirsen, onu alırsın. İyi düşün, güzel bak hayatın öyle ilerlesin. Mutlu yıllar" notunu düştü.